Shade annuncia la tracklist e i feat del disco Diversamente triste

Leggi su spettacolo.eu

(Di martedì 4 luglio 2023) che vedrà la presenza di colleghi come MadMan, Nerone, Dani Faiv Oggi, l’hit maker di successo con all’attivo 12 dischi di platino e 4 dischi d’oro, hato ladi, il suo nuovo album in uscita il 7 luglio per Epic Records Italy/Sony Music Italy, su tutte le piattaforme digitali di download e streaming e in versione fisica, da oggi in pre-order. Laè stata svelata in perfetto stile, attraverso un freestyle che l’artista ha pubblicato sul suo profilo Instagram, e vede diverse collaborazioni con alcuni dei nomi più apprezzati della scena urban italiana, tra cui J-Ax, Vegas Jones e Giaime, MadMan, Dani Faiv e Nerone, insieme a Federica Carta. Ilrappresenta un nuovo capitolo nel percorso ...