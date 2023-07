Sgarbi al Maxxi | domani question time del Pd alla Camera

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 4 luglio 2023) Interrogazione dem al ministro della Cultura Sangiuliano dopo le polemiche sulla serata con il cantautore Morgan Il casoalfinisceil gruppo dei deputati del Partito democratico “interroga il ministro della Cultura Sangiuliano sulle iniziative che intende promuovere per tutelate il valore delle istituzioni culturali e dei dipendenti del, offesi dal turpiloquio imbarazzante del sottosegretario al Mic Vittorio, anche rivalutando lo stesso incarico ricoperto nel governo”, si legge in una nota del Pd. Il caso è scoppiato il 1° luglio scorso, complice la diffusione di un video pubblicato per alcune ore anche su YouTube. L’episodio risale però al 21 giugno scorso e si riferisce a una serata a cui ha partecipato il cantautore ...