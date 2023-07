Sgarbi al Maxxi | domani question time del Pd alla Camera

Leggi su forzearmatenews

(Di martedì 4 luglio 2023) (Adnkronos) – Il casoalfinisceil gruppo dei deputati del Partito democratico "interroga il ministro della Cultura Sangiuliano sulle iniziative che intende promuovere per tutelate il valore delle istituzioni culturali e dei dipendenti del, offesi dal turpiloquio imbarazzante del sottosegretario al Mic Vittorio, anche rivalutando lo stesso incarico ricoperto nel governo", si legge in una nota del Pd. Il caso è scoppiato il 1° luglio scorso, complice la diffusione di un video pubblicato per alcune ore anche su YouTube. L'episodio risale però al 21 giugno scorso e si riferisce a una serata a cui ha partecipato il cantautore Morgan. "Le polemiche scoppiano quando accadono… Leggo la data del 1 luglio, con sorprendente ritardo: ...