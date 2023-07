Serie A | Sky | «Il campionato ci interessa | ma c’è una trattativa»

(Di martedì 4 luglio 2023) Le parole di Marzio Perrelli, executive vice president di Sky, sulle trattative per i diritti tv della prossima stagione diA Dopo il niente di fatto delle buste per le offerte dei diritti TV dellaA, l’executive vice president di Sky, Marzio Perrelli, ha così commentato lo stato delle trattative. Di seguito le sue parole, riportate dall’ANSA. «Laper i diritti tv dellaA? Non ci mettiamo adesso a commentare nulla su unaprivata, stando nel vivo delle trattative che sono molto lunghe, possiamo dire che il contenuto cie quindi partecipiamo».

... sulle trattative per i diritti tv della prossima stagione diA Dopo il niente di fatto delle buste per le offerte dei diritti TV dellaA, l'executive vice president di, Marzio ...Palinsestitv: 'Piedone lo sbirro di Bud Spencer rivive con Salvatore Esposito di Gomorra Il mitologico 'Piedone lo sbirro - Bud Spencer rivive con il volto di Salvatore Esposito , la ...Non mancano, tuttavia, le novità : dallePiedone e La Mala a "la vera storia degli 883", Hanno ucciso l'Uomo Ragno , ma anche lo sport . Scopriamo tutta l'offertaprevista per la prossima ...

Calcio: Serie A respinge offerte diritti tv di Dazn, Sky e Mediaset Il Sole 24 ORE

(ANSA) - MILANO, 04 LUG - "La trattativa per i diritti tv della Serie A Non ci mettiamo adesso a commentare nulla su una trattativa privata, stando nel vivo delle trattative che sono ...Sono terminate le riprese di M. Il figlio del secolo, la serie Sky Original che ripercorrerà la storia della nascita del fascismo in Italia e l'ascesa al potere del Duce Benito Mussolini. In occasione ...