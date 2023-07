Serie A | domani il sorteggio del calendario | anche quest' anno ci sarà l' asimmetria delle gare

... pallonialle 12.30 ci sarà il sorteggio del calendario del campionato diA . La Gazzetta dello Sport ricostruisce i criteri che dovrà seguire il calendario. Il campionato inizierà nel ...Commenta per primo Dopo il trionfo del Napoli di Spalletti, daavremo il primo assaggio della nuova stagione diA 2023 - 24 , con il sorteggio del calendario per la prossima annata. Appuntamento alle ore 12 di mercoledì 5 luglio, con diretta ...Marotta conta di mettere tutto nero su bianco tra oggi e. CON BARELLA - Classe 1999, Frattesi ha una discreta esperienza inA: ha giocato 106 partite, con 13 gol realizzati, 7 nell'...Domani alle ore 12, sarà stilato il calendario della Serie A 2023-2024. A poche ore dalla cerimonia, Andrea Butti, Head of Competitions della Lega Serie A, illustra ai microfoni di ...La Lega Serie A ha diramato il comunicato con le date di inizio e di fine del campionato di Serie A 2023/2024, ma non solo. Sono state rese note… Leggi ...