Segnalini | Preoccupa anche la capitale | in campo 1 | 8 mld risorse

(Di martedì 4 luglio 2023) “Are Roma sono sia il fenomeno della siccità, sia il rischio idrogeologico, per questo stiamo mettendo intre azioni. La prima azione è un piano di adattamento climatico dove l’acqua riveste un ruolo principale e importantissimo, la seconda azione riguarda la sinergia con vari soggetti, tra questi Città Metropolitana di Roma che ci sta dando un grande aiuto e la terza il reperimento di”. Lo ha detto l’assessora capitolina ai Lavori pubblici, Ornella(nella foto), durante la conferenza stampa di presentazione delle “Dieci opere per un paese idricamente più sicuro” promossa dall’ANBI. “Se vogliamo raggiungere in poco tempo degli obiettivi, dobbiamo chiamare una pluralità di soggetti: non solo il Comune di Roma ma ACEA ATO 2 e il consorzio di bonifica del litorale Nord che è un consorzio ...