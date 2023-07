Sclavini resta un obiettivo del Napoli | ADL attende il momento giusto per l’affondo

CdM - Scalvini è l'obiettivo per il dopo Kim: ecco la cifra che serve IamNaples.it

Il prezzo richiesto dall'Atalanta per il cartellino di Giorgio Scalvini è davvero alto, ma il Napoli non molla la presa.De Laurentiis vuole Scalvini per il post Kim ma l'Atalanta chiede 50 milioni. Una pista non facile ma il presidente del Napoli non desiste ...