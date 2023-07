Scienziati rivelano il segreto per trovare l' amore | cerca un partner che ti somigli!

Tuttavia, le analisi rilevate tramite Raggi X (RX),che l'intensità originaria, di ... Glistanno continuando a studiare Sagittarius A* (Sgr A*) per cercare di individuare i ...L'osservazione di quelle che all'apparenza erano semplici strisce luminoseche l' airglow ... oltre agli spettacoli luminosi Secondo glil'impatto sulla Terra sarà piuttosto ...Glihanno scoperto che quando l'asse di Marte si inclina di 35 gradi, l'atmosfera diventa così densa che i ghiacciai si sciolgono nei canali. Questo fenomeno potrebbe essersi ripetuto più ...

Perché gli oceani si riscaldano così in fretta Scienziati divisi La Svolta

Da tempo si pensava che il disco della nostra galassia producesse queste fantomatiche particelle ad alta energia, ma finora non erano state rilevate. Per riuscirci le ricercatrici e i ricercatori hann ...Una serie di viaggi che spaziano in tutto il mondo a bordo della Vega e della Diana. Swan Hellenic rivela il programma per il 2024 ...