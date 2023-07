Sci | Deborah Compagnoni | “Quando si è corretti nello sport si viene ricordati”

Testimonial degli sport invernali saranno le stelle delloalpino e del biathlon,Compagnoni e Lisa Vittozzi, mentre per gli sport di squadra ci saranno 'El General' della NBA Luis Alberto ...Avremo anche altri sport,Compagnoni per lo, e avremo storie sociali molto importanti come quella di Giulia Ghiretti che, a seguito di un incidente che l'ha costretta a una disabilità si ...Testimonial degli sport invernali saranno le stelle delloalpino e del biathlon,Compagnoni e Lisa Vittozzi, mentre per gli sport di squadra ci saranno "El General" della NBA Luis Alberto ...kicks off on July 11 with a special edition of Café Sci featuring a multimedia performance by the Halcyon String Quartet. Their performance explores the environmental, social, and economic drivers of ...Zack Snyder's upcoming project, Rebel Moon, showcases his penchant for taking on monumental challenges. The filmmaker has consistently tackled ambitious tasks throughout his career, from uniting ...