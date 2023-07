‘School Spirits’ | crime e fantasy | «Metafora della vita adolescenziale»

(Di martedì 4 luglio 2023) Ilsi mescola alnella nuova serie targata Paramount+: School Spirits – sulla piattaforma dal 30 giugno – potrebbe apparire sulla carta una storia già vista. Eppure, vi risulterà realmente ostico rimandare il binge watching e scollarsi dallo schermo. Sono tanti di fatto gli elementi che si accavallano nel corso degli episodi (i primi tre già disponibili, una nuova puntata ogni venerdì). Da un lato il soprannaturale, con un gruppo di fantasmi bloccati per l’eternità nella loro fasee – come se non bastasse – fisicamente impossibilitati a uscire dal liceo. Dall’altro un vero e proprio thriller ricco di colpi di scena, nel tentativo di risolvere un cruento e inspiegabile omicidio. Al centro dello storytelling, la vittima: Maddie, interpretata da Peyton List. La celebre cantante e attrice qui veste i panni ...

