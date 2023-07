Scambio col Bologna | il Napoli affonda per il colpo

(Di martedì 4 luglio 2023) Ilguarda in casa delper rafforzare la squadra. I felsinei potrebbero accettare, ma bisogna sacrificare un azzurro Il calciomercato entra finalmente, anche in maniera ufficiale, nel vivo. Sullo sfondo di un campionato saudita che sta spendendo a desta e a manca, le squadre italiane cercano di rafforzare al meglio i loro club per dare l’assalto al titolo. Chi il titolo sarà chiamato a difenderlo è ilche, con Garcia nuovo tecnico, non è certo intenzionato ad abdicare. De Laurentiis d’altronde l’ha fatto capire: ilnon smobilita. Certo, in alcuni casi gli azzurri possono fare poco, come ad esempio per Kim il quale, con una clausola pendente, non consente agli azzurri di avere piena disponibilità del suo cartellino. Il Bayern Monaco lo attende e per ilsi apre un ...

Llorente torna alla Roma, scambio di documenti: accordo totale con il Leeds Sky Sport

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – E’ fatta: Diego Llorente torna alla Roma. Dopo l’esperienza in prestito per sei mesi, il difensore spagnolo si prepara a diventare un calciatore giallorosso a tutti gli effett ...Diego Llorente sarà un giocatore della Roma anche nella prossima stagione. Segnala Gianluca Di Marzio che c’è l’accordo totale col Leeds per un prestito con obbligo di riscatto a 5 milioni. L’obbligo ...