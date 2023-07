Scalvini | per l’Inter idea sempre più lontana Un’altra di Serie A ci pensa – SI

(Di martedì 4 luglio 2023) Si aldi più il profilo di Giorgiodell’Atalanta per. Secondo Sportitalia la valutazione del giocatore è decisamente fuori portata per. Mentre un altro club dial colpaccio.PIÙ DISTANTE – Giorgioè un nome chesegue da tempo, ma un suo ipotetico arrivo a Milano è, al momento, da escludere. La valutazione che ne fa l’Atalanta è infatti di minimo 50 milioni di euro, una cifra fuori mercato per quelle che sono le disponibilità dei nerazzurri. Are al colpaccio, però, è il Napoli: i partenopei sono sul punto di perdere Kim dopo la decisione del Bayern Monaco di attivare la sua clausola rescissoria pari proprio a 50 milioni ...

Le Normand in vantaggiola difesa degli azzurri 'Non solo. Anche Kilman è un profilo che piace,..., difatti, viene valutato 50 milioni. È un buon difensore, che farà una buona carriera, ma ...Le Normand in vantaggiola difesa degli azzurri "Non solo. Anche Kilman è un profilo che piace,..., difatti, viene valutato 50 milioni. È un buon difensore, che farà una buona carriera, ma ...Napoli, ritorno di fiamma: futuro da leader . Mercato: il piano di De Laurentiisprendere. Chi al posto di Kim Il casting di De Laurentiis in Europa . Il casting di De ...

Napoli, Scalvini in pole per il dopo Kim Goal Italia

Il Napoli è pronto ad intervenire sul mercato per regalare una rosa di alto livello a Rudi Garcia: il grande colpo sarebbe già stato scelto.Continua a fare la voce grossa sul mercato il nome del difensore dell'Atalanta Giorgio Scalvini. Una squadra appare ora in pole position.