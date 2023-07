Scalvini | l’Atalanta chiede 50 milioni De Laurentiis cerca lo sconto | ma non è facile Gazzetta

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 4 luglio 2023) Il mercato dei difensori centrali sembra impazzito e questo non favorisce il Napoli cheun sostituto per Kim diretto al Bayern. Le valutazioni dei giocatori di Premier League e Liga sono tutte superiori ai 40, una cifra che il Napoli non intende sborsare, pur non avendo problemi di bilancio. Ecco perché, scrive ladello Sport, prende corpo la pista italiana che porta a. Ma il prezzo stabilito dalè alto: 50. “E se le valutazioni sono di questo livello, allora Desarebbe ben contento queidi spenderli in Italia e investirli su un giovane che sembra già una certezza, più che una promessa: Giorgio, classe 2003. Solo che sul ragazzo ci sono interessi anche del ...