Sbarra | ' il salario minimo serve ma farlo con i contratti'

"Ilminimo serve nel nostro Paese, facciamolo con i contratti, come ci indica l'Ue. Indicare una ... Lo rimarca il segretario generale della Cisl, Luigi. "La retribuzione non è fatta solo ...Lo stesso concetto espresso dal segretario Luigi, che ha scelto Il Riformista diretto da ... Dico che ilminimo serve perché in questo Paese ci sono tre milioni di lavoratori che stanno ...E il no della Cisl Un assist al governo Meloni 'Non ho lettoe non sono abituato a commentare le dichiarazioni dei colleghi. Ilminimo in questo Paese serve perché ci sono 3 milioni ...

Il salario minimo fa litigare i sindacati: Sbarra (Cisl) dice no, è scontro con Bombardieri (Uil) Il Fatto Quotidiano

(ANSA) - ROMA, 04 LUG - "Il salario minimo serve nel nostro Paese, facciamolo con i contratti, come ci indica l'Ue. Indicare una soglia, un compenso minimo per legge ci espone a diversi rischi: la fug ...L'unità sindacale va in frantumi e volano accuse pesanti nei confronti della Cisl, sempre più vicina al governo ...