(Di martedì 4 luglio 2023)ha commentato la nuova serie Amazon, sviluppata con Evan Goldberg.ed Evan Goldberg hanno lavorato alla nuova serie animata, serie sequel di otto puntate del film del 2016. La star di The Fabelmans ha commentato il nuovo lavoro che sarà disponibile su Amazon Prime Video a partire dal 2024. Le parole disembrano soprattutto un avvertimento ai critici:"C'è una scena specifica che ha avuto una proiezione speciale per il personale PR di Amazon. Dovreste iniziare a pensarci. Probabilmente dovrete parlarne molto" ha dichiarato l'attore, che ha definito il progetto ...

Sausage Party: Foodtopia, Seth Rogen:"Incredibilmente scioccante" Movieplayer

