Sarà una Serie A non stop | ogni giorno una partita

Leggi su tvzoom

(Di martedì 4 luglio 2023)A in campo anche il venerdì sera e il sabato sera diretta in chiaro Gazzetta dello Sport, di Valerio Piccioni, pag. 14 Non siamo al traguardo, ma forse non manca tanto. Al di là delle parole ufficiali, comprensibilmente prudenti e riservate, all’interno della Lega diA è questa la fotografia delle trattative per assegnare i diritti televisivi del triennio 2024-2027 o del quinquennio 2024-2029, le due opzioni che sono sul tavolo in base all’ intervento legislativo che ha cambiato l’arco temporale di cessione rispetto all’accordo attuale (che scadrà alla fine del prossimo torneo). Al termine dell’assemblea di ieri, il presidente Lorenzo Casini ha spiegato che «siamo nel momento decisivo». Per questo niente cifre, per questo il suo «non dico nulla». Anche se le buste sono state aperte senza svelare però l’entità delle offerte dei tre ...