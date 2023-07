“Sapete chi prende il suo posto?” Don Matteo 14 | pubblico scioccato | la capitana se ne va

Leggi su tuttivip

(Di martedì 4 luglio 2023) Sembra uno scherzo, ma purtroppo per gli affezionati telespettatori è tutto vero. Giusto qualche giorno fa avevano tirato un sospiro di sollievo scoprendo che Anna Olivieri e Marco Nardi si erano scattati una foto sul set di Don14 confermando la loro presenza. Colpo di scena per Maria Chiara Giannetta. Niente di più crudele per gli spettatori che, finalmente, avevano creduto di potersi rilassare non dovendo più preoccuparsi se Maria Chiara Giannetta potesse esserci, come no, in Don14. Ma il selfie con il collega, mentre era nei panni di Anna Olivieri, non significava nulla. A quanto sembra è vicina all’addio. Don14, laesce di scena: chiildi Maria Chiara Giannetta Una terribile notizia per ildi ...