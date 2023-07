San Pio | aumenta l’organico | la commozione dei nuovi assunti e la soddisfazione della Morgante

Leggi su anteprima24

(Di martedì 4 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSuperata almeno una delle criticità negli organici del personale medico e paramedico presso l’Ospedale “San Pio” di Benevento. Con oggi pomeriggio sono statia tempo indeterminato 26 infermieri e due tecnici di laboratorio dopo un percorso ad evidenza pubblica per l’assunzione partito molti mesi or sono.tra i vincitori di concorso emanager dell’Ospedale per la conclusione positiva di questo processo: ventotto giovani hanno coronato il sogno di un posto di lavoro sicuro, mentre la Direzione amministrativastruttura ospedaliera può tirare un sospiro di sollievo per un buco nella fila dei dipendenti che è stato colmato. L’assunzione in servizio è giunta in un momento in cui è stata superata dal punto di vista formale e sostanziale ...