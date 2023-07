Samardzic obiettivo principale dell’Inter! Fissato incontro con Udinese – SM

Leggi su inter-news

(Di martedì 4 luglio 2023)è il nome nuovo per il centrocampo dell’Inter. Secondo quanto riferito da SportMediaset presto andrà in scena unfra il club nerazzurro e l’– L’Inter vira decisa su. Il club nerazzurro, secondo quanto riportato da SportMediaset, ritiene eccessive le richieste del Sassuolo per Frattesi ed ha spostato la sua attenzione al serbo considerato ora il rinforzo giusto per il centrocampo. Tra mercoledì e giovedì Inter edhanno in agenda un: i friulani valutano il centrocampista fra i 20 ed i 25 milioni. Fonte: SportMediaset Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto ...