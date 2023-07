Samardzic | l’Udinese incontra l’Inter non solo per lui! Le novità – SI

(Di martedì 4 luglio 2023)arriva a Milano per discutere con, ma anche con la dirigenza del Milan, die di un altro calciatore. L’aggiornamento lanciato su Sportitalia Michele Criscitiello. INCONTRO – Per il colpo Davide Frattesi mancanopochi dettagli, intantocontinua a guardarsi intorno. Secondo quanto riporta Michele Criscitiello, nel corso della trasmissione “Sportitalia Mercato”, nel pomeriggio la dirigenza nerazzurra ha dialogato anche con. Il club bianconero, infatti, si è recato a Milano per discutere del futuro di Lazare Beto Betuncal noncon. Nella stessa giornata c’è stata una riunione anche col Milan. Da quanto emergesarebbe maggiormente propensa a ...

2023 - 07 - 04 12:57:32 Inter, si spinge per'Inter spinge per Lazar. Il talento dell'è il profilo individuato dai nerazzurri per sostituire Brozovic, volato all'Al Nassr.Calciomercato -è tra le squadre di Serie A più chiaccherate in questa prima fase di calciomercato, con i gioielli del club friulano che interessano a diversi club. Napoli suCome raccolto da ...... con i nerazzurri defilati e pronti a virare su Lazardell'. Tutto vero, fino a che la dirigenza della Beneamata non ha deciso di rompere gli indugi e, dopo'incontro di ieri con'...