Saman | sì del tribunale pakistano all’estradizione del padre in Italia FdI | merito anche del governo

, dal tribunale pakistano l'ok all'estradizionepadre Svolta attesa nel caso dell'omicidio diAbbas , la 18enne morta a Novellara e che secondo la Procura di Reggio Emilia è stata uccisa dal genitore e da altri quattro familiari. Il ...... così come ampiamente collaborative anche solo per far entrare in Italia la mogliemio ... Lo afferma all'Adnkronos l'avvocato Liberio Cataliotti, difensore di Danish Hasnain, zio die imputato ...Ora su Shabbar Abbas, al quale il giudice ha negato la libertà su cauzione, dovrà pronunciarsi il governoPakistan Omicidio diAbbas, la CortePakistan "ha accettato la richiesta dell'Italia di estradizionepadre Shabbar Abbas e negato la libertà su cauzione" . A dirlo, secondo quanto anticipato sui social da '...

Omicidio di Saman, il giudice pakistano favorevole all'estradizione del padre RaiNews

Il padre di Saman Abbas, la ragazza di 18 anni assassinata a Novellara, potrà essere estradato in Italia. Si attende il parere del Governo.Il padre di Saman, la 18enne uccisa a Novellara nella primavera del 2021 dai genitori, da uno zio e da due cugini. Il magistrato, secondo quanto rivelano alcuni giornali locali, ha respinto l’istanza ...