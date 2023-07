Pernon significa essere antieuropei se si criticano le scelte della Bce "che con i suoi atti alza i tassi delle famiglie italiane". . 4 luglio 2023Pernon significa essere antieuropei se si criticano le scelte della Bce "che con i suoi atti alza i tassi delle famiglie italiane". Sul tema inflazione interviene anche la Fabi. "Da un lato ...Matteoparla con Marine Le Pen di 'una casa comune del centrodestra' ma Antonio Tajani di ... Uniti da Verdini, i 2 Matteo / vogliono salvare Santanchè Libero: Trova le differenze '' / ...

Salvini, lavoriamo per allungare le rate dei mutui variabili - Salvini, lavoriamo per allungare le rate dei mutui variabili QUOTIDIANO NAZIONALE

L’attacco dei droni su Mosca, la situazione in miglioramento in Francia, le accuse della Cina al Regno Unito. I fatti da conoscere ..."Stiamo lavorando con il ministero dell'Economia per allungare le rate di chi ha un mutuo a tasso variabile". Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini a Radio anch'io ...