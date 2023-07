“Salvini e Meloni lascino per strada i loro alleati europei. Sì a un nuovo predellino”. Parla Cattaneo (FI)

(Di martedì 4 luglio 2023) “E’ troppo importante che il centrodestra italiano rimanga unito. Anche a costo di perdersi per laqualche vecchia amicizia in Europa. Perché così come in Italia, anche a Bruxelles d... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

ROMA Apparentemente, si tratta di uno scontro tra Antonio Tajani e Matteo. In realtà, è Giorgiaa pensare che nulla debba essere concesso alla Lega: nessun margine in Europa, nessun margine in Italia. Duello aspro, anche se per il momento per interposto ...Il problema non è assolutamente. Con la Lega l'accordo si può fare anche domani mattina con ... Giorgiamette tutti a 'remare nella stessa direzione' per la realizzazione del Pnrr. 'Se ..., no al Mes e alla Bce Inflazione frena al 6,4%. Zuppi a Mosca, Putin apprezza Il Mes deve ... Il Mes è soltanto un pretestocontro il rafforzamento dello stato interlocutore Ue Che cosa ...

Europee, mina “sovranista” di Salvini ma i piani di Meloni escludono la Lega la Repubblica

"Se Lega e Fratelli d'Italia hanno a cuore l'unità del centrodestra facciano prevalere il pragmatismo sull'ideologia, avvicinandosi al Ppe", dice il vice coordinatore di Forza Italia ...Il tabù di Macron e la rinnovata intesa con Le Pen. "Non credo che Giorgia preferisca Emmanuel a Marine", maligna il capo leghista. Che inaugura la campagna elettorale per rovinare il viaggio della pr ...