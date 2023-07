Salute | dolore cronico per 28% italiani | campagna social per saperne di più

(Di martedì 4 luglio 2023) Roma, 4 lug. (Adnkronos) - Di- mal di schiena, mal di testa, dolori ai muscoli o alle ossa - soffre circa il 28% della popolazione italiana. Una condizione diffusa, ma di cui si parla poco. Per questo viene lanciata oggi la'E tu sai cosa si prova? Superare ilsi può', promossa da Sandoz con il patrocinio di Aisd (Associazione italiana per lo studio del), FederSicd, Fondazione Isal, Fondazione Onda (Osservatorio nazionale sulladella donna e di genere) e Simg (Società italiana di medicina generale). Obiettivo: informare in maniera corretta e allo stesso tempo semplice e diretta i cittadini su cosa sia il, perché è importante non sottovalutarlo e ...

... malgrado il trauma, risulta essere cosciente e complessivamente in discrete condizioni si. ... Illegato al trauma subito al ginocchio però ha reso impossibile la completa risalita senza ...Durante l'intera giornata, i medici si sono mostrati ottimisti riguardo alle condizioni didi Ottavia, oltre al forteprovocato dalla grave contusione. Nonostante questo, la madre di ...... i sintomi ricorrenti sono stanchezza,muscolare, vomito, sudori freddi, talvolta perdita di ... Come risolvere questo problema e non pensarci più Coca Cola Zero, rischi gravissimi per la: ...

Salute: dolore cronico per 28% italiani, campagna social per ... Adnkronos

'E tu sai cosa di prova Superare il dolore si può' promossa da Sandoz, in autunno anche al cinema e in farmacia ...Secondo un nuovo studio, gli oppioidi da prescrizione potrebbero non essere così efficaci nel trattamento del dolore lombare come si pensava. Il dolore lombare è un problema comune che colpisce circa ...