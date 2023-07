Salute | dolore cronico per 28% italiani | campagna social per saperne di più

... senza sottovalutare i sintomi e rivolgendosi ai professionisti delladi riferimento. "Ilcronico influenza inevitabilmente tutte le sfere della quotidianità - sottolinea Mauro Noviello,...... malgrado il trauma, risulta essere cosciente e complessivamente in discrete condizioni si. ... Illegato al trauma subito al ginocchio però ha reso impossibile la completa risalita senza ...Durante l'intera giornata, i medici si sono mostrati ottimisti riguardo alle condizioni didi Ottavia, oltre al forteprovocato dalla grave contusione. Nonostante questo, la madre di ...

Salute: dolore cronico per 28% italiani, campagna social per ... Adnkronos

'E tu sai cosa di prova Superare il dolore si può' promossa da Sandoz, in autunno anche al cinema e in farmacia ...Secondo un nuovo studio, gli oppioidi da prescrizione potrebbero non essere così efficaci nel trattamento del dolore lombare come si pensava. Il dolore lombare è un problema comune che colpisce circa ...