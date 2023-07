Salini Webuild al GdI | Inaugura oggi la metro 4 | da Linate a San Babila in 12 minuti | si realizza un sogno per tanta gente

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di martedì 4 luglio 2023) Pietro, Amministratore Delegato di, in occasione dell'zione della Linea Blu M4 di Milano, ha dichiarato a Il Giornale d'Italia: "Arrivando daa Sansiunperche abita in questo quadrante della città. Poter raggiungere l'Aeroporto in d