Salcedo | altra stagione lontano dall’Inter? Un possibile ritorno

Leggi su inter-news

(Di martedì 4 luglio 2023) Eddienon giocherà probabilmente nella prossimacon l’Inter. Il calciatore italiano ha attirato l’interesse di un suo vecchio club come conferma Gianluca Di Marzio. RITORNI – La storia di Eddieè piena di viaggi e ritorni, senza mai una meta precisa. Il calciatore classe 2001 ha giocato l’ultimaal Bari poi al Genoa da gennaio, raggiungendo la Serie A con il secondo posto in classifica. La stessa società rossoblu si è dichiarata estremamente interessata aanche per il prossimo anno, l’obiettivo è rinforzare l’attacco in vista della massima categoria. L’Inter attende offerte dopo ildel giovane dal primo luglio. Fonte: gianlucadimarzio.com Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in ...