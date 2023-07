Roma, 4 lug " Le opposizioni hanno definito alla Camera il testo unitario della proposta di legge per il, dopo la riunione della commissione Lavoro di Montecitorio. La pdl è stata sottoscritta da Pd, M5S, SI, Azione, Europa verde e +Europa ed è stata depositata alla Camera.Declinata sulla piazza sconfinata e caotica della capitale, la battaglia per ilè una battaglia in difesa dei giovani. Sono proprio i giovani, nella fascia d'età che non supera i 29 anni, quelli che più di tutti gli altri rimangono ingabbiati nella giungla dei ...Almeno quando si parla di. 'Abbiamo un governo reazionario e della restaurazione. Getta benzina sul fuoco. In modo consapevole sta programmando un incendio sociale - accusa l'ex ...

Salario minimo, opposizioni depositano testo unico: soglia a 9 euro per tutti Adnkronos

Roma, 4 lug (Adnkronos) – Le opposizioni hanno definito alla Camera il testo unitario della proposta di legge per il salario minimo, dopo la riunione della commissione Lavoro di Montecitorio. La pdl è ...Il leader di Rødt Bjørnar Moxnes è stato pizzicato dalle telecamere di sorveglianza mentre rubava un paio di occhiali firmati Hugo Boss all’aeroporto di Oslo: multa da meno di 300 euro e scuse pubblic ...