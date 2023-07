Salario minimo | opposizioni depositano testo unico | soglia a 9 euro per tutti

(Di martedì 4 luglio 2023) Roma, 4 lug (Adnkronos) - Lehanno definito alla Camera ilunitario della proposta di legge per il, dopo la riunione della commissione Lavoro di Montecitorio. La pdl è stata sottoscritta da Pd, M5S, SI, Azione,pa verde e +pa ed è stata depositata alla Camera. "Un ottimo risultato, non certo una mediazione al ribasso", spiega il capogruppo di Avs in commissione Franco Mari. Il, tra le altre cose, prevede laa 9, l'applicazione a tutte le tipologie di lavoro, anche alle collaborazioni, e utilizza come riferimento ilprevista dai contratti, rafforzando quindi l'azione sindacale. "È una giornata molto importante. Da anni il ...

Roma, 4 lug (Adnkronos) – Le opposizioni hanno definito alla Camera il testo unitario della proposta di legge per il salario minimo, dopo la riunione della commissione Lavoro di Montecitorio. La pdl è ...“Ho scritto poco fa a Giorgia Meloni”, annuncia Carlo Calenda. “Le ho mandato la proposta sul salario minimo, con un po’ di benchmark internazionali e le ho… Leggi ...