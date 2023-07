(Di martedì 4 luglio 2023) Proposta di legge siglata Pd, M5S, Sinistra italiana, Azione,pa verde e +pa. Conte: "Giornata importante" Lehanno definito alla Camera ilunitario della proposta di legge per il, dopo la riunione della commissione Lavoro di Montecitorio. La pdl è stata sottoscritta da Pd, M5S, SI, Azione,pa verde e +pa ed è stata depositata alla Camera. “Un ottimo risultato, non certo una mediazione al ribasso”, spiega il capogruppo di Avs in commissione Franco Mari. Il, tra le altre cose, prevede laa 9, l’applicazione a tutte le tipologie di lavoro, anche alle collaborazioni, e utilizza come riferimento il...

Leggi Anche Conte attacca il governo Meloni: 'Prepara un incendio sociale'a nove euro all'ora E' pari a nove euro all'ora ilgarantito previsto dalla proposta di legge presentata dall'opposizione a Montecitorio. Il testo prevede, poi, che la ...'Più che la vicenda del #salariominimo, la vera questione è alzare i salari, con misure come quella che facemmo noi con gli 80 euro, o con la partecipazione del lavoratore agli utili dell'azienda. È ...Roma, 4 lug " "Oggi non è chiaro come si possa rendere strutturale quello che attualmente è un bonus. Il taglio del cuneo fiscale negli scorsi anni si è già fatto ma non ha rimesso in moto una ...

Salario minimo, opposizioni depositano testo unico: soglia a 9 euro per tutti Adnkronos

L'Italia si differenzia da altri Paesi europei poiché non dispone di una legge specifica che regoli le retribuzioni minime AGI - Il salario minimo legale è la retribuzione di base stabilita per legge ...ROMA (ITALPRESS) – “E’ una giornata molto importante. Da anni il Movimento 5 Stelle si batte per il salario minimo legale da 9 euro l’ora e oggi abbiamo depositato una proposta condivisa da tutte le f ...