Salario minimo | le opposizioni depositano il testo | soglia a 9 euro per tutti

"E intanto l'occupazione è arrivata ai massimi dal 2009, risultati concreti". 'Mentre l'opposizione, dividendosi, chiede di approvare il, cosa che non ha fatto quando era maggioranza, Fratelli d'Italia e il governo Meloni aumentano fino a 100 euro in busta paga i salari dei lavoratori. E intanto l'occupazione è arrivata ...Peraltro oggi è anche il giorno in cui alla Camera è stata depositata la proposta di legge sul, che mette insieme una parte delle opposizioni al governo Meloni. Per dire che forse ci ...'Il Campo Largo, ovvero la grande coalizione di sinistra che va da Fratoianni a Calenda, passando per Schlein e Conte, ha riunito le fila sotto la bandiera del, una misura puramente ideologica in contrasto con i problemi reali di un Paese in cui i redditi da lavoro sono iper - tassati e che si ripercuoterebbe unicamente sulle spalle delle ...

Salario minimo, opposizioni depositano testo unico: soglia a 9 euro per tutti Adnkronos

L'Italia si differenzia da altri Paesi europei poiché non dispone di una legge specifica che regoli le retribuzioni minime AGI - Il salario minimo legale è la retribuzione di base stabilita per legge ...Dopo il salario minimo la segretaria del Pd vuole fare come i sindacati: una pacchetto di misure comuni su cui lavorare con i potenziali alleati, da Fratoianni a Calenda ...