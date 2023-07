Salario minimo | ecco cosa prevede la proposta di legge

(Di martedì 4 luglio 2023) Roma, 4 lug – Prove di campo largo sul. Questa mattina le opposizioni, a eccezione di Italia viva, hanno depositato unadiunitaria per fissare a 9 euro l’ora illegale. Depositata pdl sulSi intitola “Disposizioni per l’istituzione del” il disegno di– sottoscritto da Pd, M5s, SI, Azione, Europa verde e +Europa – che è stato depositato oggi alla Camera. Tra gli otto punti che compongono lavi sono: l’introduzione di una soglia minima di 9 euro l’ora, non solo per i lavoratori dipendenti ma per tutte le tipologie di lavoro, come nell’ambito della parasubordinazione e del lavoro autonomo; la ...

"E intanto l'occupazione è arrivata ai massimi dal 2009, risultati concreti". 'Mentre l'opposizione, dividendosi, chiede di approvare il, cosa che non ha fatto quando era maggioranza, Fratelli d'Italia e il governo Meloni aumentano fino a 100 euro in busta paga i salari dei lavoratori. E intanto l'occupazione è arrivata ...Peraltro oggi è anche il giorno in cui alla Camera è stata depositata la proposta di legge sul, che mette insieme una parte delle opposizioni al governo Meloni. Per dire che forse ci ...'Il Campo Largo, ovvero la grande coalizione di sinistra che va da Fratoianni a Calenda, passando per Schlein e Conte, ha riunito le fila sotto la bandiera del, una misura puramente ideologica in contrasto con i problemi reali di un Paese in cui i redditi da lavoro sono iper - tassati e che si ripercuoterebbe unicamente sulle spalle delle ...

È stata depositata alla Camera la proposta di legge sul salario minimo firmata da tutte le opposizioni (tranne Italia viva) ...L’idea venne avanzata già nel 2018 da Matteo Renzi. Ma la sua introduzione non sarebbe la panacea a tutti i mali e dovrebbe fare i conti con problemi strutturali del mondo del lavoro ...