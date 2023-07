..., nel corso delle cerimonia di inaugurazione di due nuove fermate della M4 che ha da oggi collegano l'aeroporto di Linate con il centro di Milano. "I milanesi investono sulle, dalla ...Si studia il percorso della M6ha poi spiegato che sulla realizzazione di nuovela città andrà avanti. 'Completiamo entro il 2024 la M4 fino al suo esito a San Cristoforo, ...Lo ha detto Beppe, sindaco di Milano, nel podcast 'Buongiorno Milano', in merito all'...la sua metropolitana - ha aggiunto - ancoraoggi i milanesi investono nella realizzazione delle,...

Sala, 'le metropolitane trasformano le città' - Lombardia Agenzia ANSA

"Le metropolitane sono un gran bene per la città ma hanno due difficoltà, i tempi lunghi e poi sono molto costose ma quando ci sono trasformano la città". (ANSA) ...La nuova linea metropolitana driverless sarà ultimata a fine 2024 e permetterà di attraversare tutta la città da ovest a est in 30 minuti. La nuova rete sarà di 118 chilometri, la sesta in Europa per ...