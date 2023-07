Sagre | gli appuntamenti di gusto del weekend

stand gastronomici sono aperti tutte le sere a partire dalle ore 19.30, mentre alle 21.30 prendono il viaspettacoli musicali e il ballo. Informazioni: www.sagradelpesce.net FESTA DELLA ...... di intraprendere in comunione conesponenti delle singole comunità montane specifici programmi ... sanzionando leillegali e lo smistamento non dichiarato". Tali animali selvatici, originari ...... di intraprendere in comunione conesponenti delle singole comunità montane specifici programmi ... sanzionando leillegali e lo smistamento non dichiarato". Tali animali selvatici, originari ...

Feste e sagre, gli appuntamenti del weekend (30 giugno-2 luglio) nella Bergamasca Prima Bergamo

Le sagre gastronomiche del secondo fine settimana di luglio portano con sé tanti buoni sapori e tante occasioni di divertimento per stare in compagnia di amici e familiari e, nello stesso, tempo, offr ...A Casenuove di Osimo oltre tremila persone per la festa della sangria, una folla che ha messo in difficoltà anche le forze dell’ordine ...