Sabrina Salerno | le foto scatenano gli hater | “Stereotipi di muffa”

Leggi su dilei

(Di martedì 4 luglio 2023)colpisce ancora. La show girl più sexy di tutte, che detiene il titolo dai “lontani” anni ’80, da quando aveva 20 anni e oggi ne ha 55, non molla: le suein bikini, ieri come oggi, fanno impazzire il pubblico maschile e sospirare quello femminile. Di consapevolezza al pensiero che come lei, che dopo 30 anni vanta ancora il fisico di una teenager, ce ne sono poche. E di invidia, per molte, che non le perdonano il fatto di ostentare in continuazione tanta naturale fortuna. L’ultimo scatto postato dada Craiova, in Romania, stretta in un paio di fuseaux e in una t- shirt bianca attillata e rigorosamente senza reggiseno sotto, hanno scatenato l’inferno. Estimatori che la ringraziano e benedicono (“Grazieper avermi mandato in pensione in anticipo con la 104 per i non ...