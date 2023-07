Sabrina Salerno contro gli haters | “Il rispetto non si conquista indossando il reggiseno | ma con altro”

Leggi su diredonna

(Di martedì 4 luglio 2023)in occasione del suo ultimo tour all’estero, ha condiviso una serie di fotografie scattate nella città di Craiova, in Romania, pubblicando anche un video in cui è stata ripresa nel corso delle prove per il concerto. I numerosi scatti pubblicati dalla voce di Call Me, tuttavia, sono finiti nel mirino degliche l’hanno criticata per aver deciso di mostrare sui social il proprio corpo. La showgirl 55enne, nella giornata di domenica 2 luglio 2023, aveva condiviso con le migliaia di followers alcune fotografie in primo piano e diversi filmati del concerto: “Chi mi ama e chi mi odia – recitano le prime righe del post pubblicato sul profilo Instagram della cantante – Chi ignora totalmente ciò che faccio”. Mi sono sempre piaciute le critiche costruttive, ma non comprendo quelle gratuite, aggrappate a stereotipi che ...