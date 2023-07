Sabatini | «Frattesi | valutazione influenzata dalla Premier League!»

Leggi su inter-news

(Di martedì 4 luglio 2023)nel corso di un suo intervento radiofonico su RadioRadio, ha espresso la sua opinione riguardo lafatta dal Sassuolo per Davide– Sandroesprime un suo parere riguardo il valore del centrocampista del Sassuolo che piace a Inter, Milan, Roma e Juventus: «? Èda quello che hanno offertoLeague. Se Tonali ne vale 80 allorali vale tutti. Al Milan lo vedrei meglio perché pare voglia cambiare sistema di gioco e giocare a tre a centrocampo. Alla Roma non capisco chi sono i titolari per Mourinho». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ...