Russia | l' accordo sul grano non sarà rinnovato | ' Non c' è alcun motivo per farlo'

(Di martedì 4 luglio 2023), l'per l'esportazione didall'Ucraina non verrà prorogato. Ad annunciarlo è una nota del ministero degli Esteri di Mosca. "In queste condizioni è ovvio che non ci sono motivi per ...

... subito dopo che laha invaso l'Ucraina. In questi mesi, nessuno degli ultimi nomi circolati ... Nessuna nomina ha quindi luogo senza un previopolitico tra i membri della NATO, in ...... mentre la regione si affrettava a sostituire il gas proveniente dallaattraverso i gasdotti. Nelle scorse settimane, l'esportatore statunitense di Gnl Cheniere ha firmato undi 15 anni ...Laha dichiarato di non vedere "alcuna ragione" per estendere l'sulle esportazioni di grano ucraino in scadenza a luglio. Mosca lamenta da mesi che non siano stati levati ostacoli alle ...

Prigozhin il redivivo: dopo una settimana di silenzio e mentre perdura il mistero più fitto su dove si trovi, il capo della Wagner torna a farsi sentire in un audio di 40 secondi ...Non ci sono "le basi" per prolungare l'accordo per l'esportazione del grano ucraino dai porti sul Mar Nero oltre la scadenza del 17 luglio. Lo afferma il ministero degli Esteri russo, Sergej Viktorovi ...