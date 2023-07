Russia | giornalista di Novaja Gazeta picchiata e rasata dalla Polizia | video

...è stato ripreso in un video pubblicato da Novaya Gazeta (che ora non può più pubblicare ine ... Lasi stava recando in Cecenia per seguire il processo di Zarema Musayeva, madre dell'......37 Putin, è in corso una guerra ibrida contro la09:49 Nato, Kiev non riceverà i caccia durante la controffensiva 08:56 Usa suldel Wall Street Journal in carcere in: "E' in ...La tennista è rimasta perplessa verso unquando le ha chiesto cosa significasse il torneo londinese per lasotto l'aspetto della cultura. La 33enne ha reagito così: " Sai che non ...

Pestata a sangue in Cecenia nota giornalista di Novaya Gazeta Avvenire

I due erano a Grozny per seguire l'ultima udienza del processo a carico di Zarema Musaeva, madre di dissidenti ceceni costretti a rifugiarsi ...Mosca, 4 luglio 2023 - E’ in ospedale dopo una brutale aggressione subita in Cecenia la giornalista Yelena Milashina, nota per i suoi lavori per Novaya Gazeta, e l'avvocato Alexander Nemov. A scrivere ...