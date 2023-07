Russia | aggrediti in Cecenia giornalista di Novaya Gazeta Milashina e avvocato

Leggi su forzearmatenews

(Di martedì 4 luglio 2023) (Adnkronos) – LadiElena, autrice di numerose inchieste su violazioni dei diritti umani in, fra cui quella sugli abusi e uccisioni di persone Lgbtq nel 2017, è stata aggredita poco dopo il suo arrivo nella Repubblica del Caucaso per presenziare al tribunale Akhmat all'udienza conclusiva del processo a carico di Zarema Musaeva accusata in ritorsione contro l'attività politica dei figli, entrambi oppositori e rifugiati all'estero, Abubaka e Ibrahim. Musaeva, rapita a Nizhni Novgorod nel gennaio del 2022 e portata in seguito in, è stata condannata a cinque anni e mezzo di carcere, la pena chiesta dall'accusa. Oggi un gruppo di uomini armati e con il volto coperto hanno aggredito brutalmentee ...