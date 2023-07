Ruby Gillman | la ragazza con i tentacoli | il regista Kirk DeMicco | La prima eroina DreamWorks

Leggi su movieplayer

(Di martedì 4 luglio 2023) Intervista adel film di animazione, lacon i: ecco come è nata l'idea della bioluminescenza. In sala dal 5 luglio. Ci sono voluti 25 anni, maha finalmente la suaprotagonista femminile con il nome nel titolo: il, che ha una figlia di dieci anni, ce lo dice con orgoglio parlando di, lacon i, nelle sale italiane dal 5 luglio.è una kraken di 16 anni, destinata a diventare una potente creatura marina, come sua nonna (doppiata in originale da Jane Fonda, ...