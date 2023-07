Rubano l’auto dei genitori e la sedia a rotelle Raccolta fondi per aiutare Mattia Fortunato

Leggi su tarantinitime

(Di martedì 4 luglio 2023) Tarantini Time Quotidiano Qualche mese fa ignoti rubaronodeidi, giovane diversamente abile costretto all’utilizzo di una carrozzella. Carrozzella che fu portata via insieme al. Grazie alla generosità dei tarantini in breve tempoha ottenuto una nuova carrozzella. Purtroppo inon hanno potuto acquistare una nuova auto e quindiè costretto a rinunciare a quelle uscite che poteva fare prima. Facendo ricorso alla sensibilità dei concittadini, recatomi in banca (Banca di Taranto) conho aperto un conto corrente a suo nome auspicando che la generosità dei tarantini continui a sostenere questo giovane ragazzo. La speranza è che anche qualche imprenditore, ...