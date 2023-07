Il primo gancio è una frase stampata in testa da circa quindici anni. 'Un calciatore può anche essere un fenomeno, ma solo un pugile può essere un eroe'. Pietroci pensa su e alla fine scappa un sorriso: 'Giocavo ancora a calcio, mio padre me la disse dopo un allenamento. Lì mi innamorai della boxe'. Pochi giorni fa, il ventiquattrenne romano ha ...Invece, Pietro, 'The Butcher' (il, perché in passato ha lavorato dietro il bancone) difenderà volontariamente la cintura di campione UE dei welter sfidando il francese imbattuto ...Invece, Pietro, 'The Butcher' (il, perché in passato ha lavorato dietro il bancone) difenderà volontariamente la cintura di campione UE dei welter sfidando il francese imbattuto ...

Rossetti, macellaio e campione: “Solo un pugile può essere eroe” La Gazzetta dello Sport

Dal lavoro al mercato della Montagnola alla difesa del titolo Ue dei welter, i progetti del 24enne romano che punta agli Usa: “Portare avanti una carriera da professionista nel pugilato non è facile” ...Non sono molti i campioni di boxe noti a chi non frequenta i ring e, ultimamente, i social. Ovvero quelle personalità che, con le loro vittorie, sono riusciti a sbarcare sui ...