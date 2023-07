Roma | tuo nipote ha bisogno di soldi | coppia di anziani truffata per un milione di euro

E' iniziata come sempre l'ennesima truffa ai danni di anziani a: con una telefonata di un sedicente nipote in difficoltà. Pochi secondi, una voce camuffata che si finge un parente che chiede ...... 27 anni, di. Il tentatore le ha fatto notare che, se avesse chiesto il falò di confronto, sarebbe ritornata con Giuseppe. " Non lo hai lasciato quando ha dato ilnumero ad una donna, ...... dei tweet e un post di Instagram: 'Sorella mia lascia che ti dica una cosa, ricorda ilnome, ... Alba replica i festeggiamenti il 6 luglio aal Jackie ' O da Beatrice Jannozzi. Sempre Parietti ...

Roma, "tuo nipote ha bisogno di soldi": anziana truffata per un milione di euro TGCOM

Nel secondo trimestre 2023, in Italia i canoni di locazione sono saliti del 10,1%: nuovo record degli affitti.Agli inquirenti, hanno raccontato che i truffatori si sono fatti consegnare gioielli, orologi e monete Nel quartiere Parioli, a Roma, una coppia di anziani di 83 e 87 è stata truffata con la scusa del ...