Roma | tuo nipote ha bisogno di soldi | anziana truffata per un milione di euro

Leggi Anche, truffa alle Poste: rubati soldi dai conti dei pensionati Agli inquirenti, la donna ha raccontato che i truffatori si sono fatti consegnare gioielli, orologi e monete per un valore complessivo ...... e i secessionisti di Bossi (quello di "ladrona"). Falso. In realtà con l'ingresso a Palazzo ...piaciuto questo articolo Per continuare a offrirti contenuti di qualità MicroMega ha bisogno del...Tornata asi allenerà per i Campionati nazionali di danze caraibiche e poi usciranno tre film ... Grazie a Gabriele ho scoperto la passione che c'è dietro alla realizzazione di un progetto. Si ...

Roma, "tuo nipote ha bisogno di soldi": anziana truffata per un mln euro TGCOM

Nel quartiere Parioli, a Roma, un'anziana di 83 anni è stata truffata con la scusa del "nipote in difficoltà", utilizzata per sottrarre alla donna beni per un valore di circa un milione di euro. Un fi ...Utilizzare dati di geolocalizzazione precisi. Scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo ai fini dell’identificazione. Archiviare e/o accedere a informazioni su un dispositivo. Annunci e c ...