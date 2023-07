Roma | suo nipote è in difficoltà | truffa ad anziani | bottino da un mln di euro

(Di martedì 4 luglio 2023), 4 lug. (Adnkronos) - Due, 83 e 86 anni, sono stati vittime delladelbisognoso di soldi ieri pomeriggio a. La coppia, che abita ai Parioli, si è presentata al commissariato Villa Glori per raccontare quanto accaduto. I due hanno ricevuto la chiamata di un finto direttore delle Poste che chiedeva soldi per aiutare ilin. Una volta giunto a casa degliiltore si è fatto consegnare gioielli, monili e orologi del valore di un milione di. Indaga la Squadra Mobile di

... in particolare quello della società biancoceleste che porta nella memoria ilnome. La ... Vincenzo D'Amico, il funerale ae il corteo a Latina . La Lazio onora D'Amico: presente Cataldi . Il ...... nella 'bene'. La coppia si è recata al commissariato Villa Glori denunciando che un finto direttore delle poste l'aveva contattata affermando chenipote era in difficoltà economica e che ...E' successo ieri nel quartiere Parioli a. La donna si è recata al commissariato Villa Glori denunciando che un finto direttore delle Poste l'aveva contattata affermando chenipote era in ...

Roma, "suo nipote è in difficoltà": truffa ad anziani, bottino da un mln ... Adnkronos

La Memoria”, che in alcuni suoi momenti è stato svolto in collaborazione con l’associazione “Memoria e Legalità” di Roma, formata da un nutrito gruppo di docenti ed esperti impegnati nella ...Roma, 4 lug. (Adnkronos) – Due anziani, 83 e 86 anni, sono stati vittime della truffa del nipote bisognoso di soldi ieri pomeriggio a Roma. La coppia, che abita ai Parioli, si è presentata al ...