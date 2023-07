Roma | Pantheon a pagamento | oltre 20mila euro di incasso nel primo giorno

(Di martedì 4 luglio 2023) (Adnkronos) – Da ieri l’accesso al-Basilica di Santa Maria ad Martyres è consentito solo tramite l’acquisto di un biglietto dal costo di 5(ridotto a 3 per i giovani tra i 18 e i 25 anni). Neldi ingresso asono stati incassatiper6mila presenze. Il– Basilica di Santa Maria ad Martyres è aperto tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 19.00, con ultimo ingresso alle ore 18.30. Le biglietterie chiudono alle ore 18.00. In occasione della prima domenica del mese l’accesso sarà libero e gratuito. Gli orari – fa presente il Mic – possono subire variazioni in occasione di celebrazioni religiose. I singoli visitatori potranno acquistare fino a un ...

... gli aspiranti pizzardoni questa mattina hanno affollato i due padiglioni della Fiera di...mattina alle 9.30 Abbonati per leggere anche Leggi i commenti I commenti dei lettori Leggi anche,..." La prima giornata dell'ingresso a pagamento alha fatto registrare un successo oltre le previsioni . Da ieri il sito nel cuore diè allineato ai monumenti rappresentativi di tutto il mondo. È un risultato importante che riusciamo a ...Riunioni di partito con omaggio funebre annesso per costruire unideale. È un format che ... paese di diecimila abitanti alle porte dinoto per essere il luogo in cui venne rinvenuto il ...

Se si cerca su Google ‘biglietti Pantheon’, il primo risultato che appare è un sito che si definisce ‘ufficiale’ per ...Dopo Matteotti ecco Altiero Spinelli. La leader demapprofitta delle riunioni della segreteria per costruire il pantheon del Pd e contrapporsi alla premier, ieri fascista oggi antieuropeista ...