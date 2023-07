...legate ai campi da beach volley e alla struttura inaugurata qualche anno fa in Borgo, che non ... In accordo con il presidente della 5° Circoscrizione Dilara, si sta affrontando la...In totaleCapitale ha inviato 340mila accertamenti esecutivi di avvisi domestici e non ... Gli sportelli devono essere aperti a tempo prolungato per risolvere lanel minor tempo possibile'...Michelle la ragazzina ammazzata ao il ragazzo che ha provocato l'incidente che ha ucciso il ... la lotta tra bande in Somalia; gli scontri interetnici in Congo; ladell'indipendenza in ...

Roma, la questione ospitalità: si affittano posti letto in garage e cantina ilGiornale.it

La presenza di tantissimi turisti riaccende i riflettori sulla questione degli affittacamere a Roma. Ecco cosa accade in città ...I tre palazzi disegnati da Cesare Ligini si trovano a due passi dalla Nuvola di Fuksas e sono diventati uno dei simboli del degrado della Capitale: con Fs e l’Authority un intero quartiere spera nella ...