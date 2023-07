Roma | il cadavere trovato al Pigneto potrebbe esser di Andreea Rabciuc? Chiesta la verifica del Dna

(Di martedì 4 luglio 2023) La procura di Ancona ha contattato le autorità giudiziarie diper avere aggiornamenti sui resti del corpo umano ritrovati sabato scorso a, al, in un parco, in via Ettore Fieramosca 114. La pm Irene Bilotta vuole capire se si tratta dei resti di, la 28enne romena scomparsa nelle campagne di Montecarotto il 12 marzo 2022, dopo una lite con il fidanzato. Sul– riporta il Corriere – saràto il Dna. Sabato scorso un escavatore, durante dei lavori per le Ferrovie dello Stato, ha tirato fuori uno scheletro all’interno di un canale di scolo. Si tratterebbe di una donna, sulla trentina, il cui decesso risale a un anno fa. Sul corpo una collanina, un oggetto chericollegato ad ...

...un intervento davanti anche agli esponenti delle istituzioni - Roberto Gualtieri sindaco die ...di Michelle Causo vengono contestate anche le aggravanti dell'occultamento e vilipendio del...di Ancona che ha chiesto alla procura romana aggiornamenti sulle analisi effettuate suldella ragazza. La giovane rumena era scomparsa un anno fa a Jesi: avvistata inizialmente asi ...Il corpo trovato in un canale Ilè stato scoperto sabato primo luglio in via Ettore Fieramosca 114. Un escavatore, che ... Leggi Anche, scheletro di una donna trovato in un parco durante ...

Cadavere di una donna trovato a Roma: potrebbe essere Andreea Rabciuc Fanpage.it

È stata colpita con quasi venti fendenti, sul torace, alle spalle, sul collo, sulla schiena. Addirittura in faccia: una parte delle coltellate che hanno ucciso Michelle Maria Causo, ...Il cadavere di donna trovato in un canale di scolo a Roma potrebbe appartenere ad Andreea Rabciuc: in corso verifiche sui resti.