Tammyè tornato ieri a. Con un volo privato, insieme alla compagna e al figlio, l'attaccante è sbarcato nel pomeriggio a Ciampino e da giovedì sarà a Trigoria per iniziare la seconda fase del ...Oppure calciatori come Matteo Politano, Nicola Zalewski, Tammy, Mady Camara, Jorge Silva. Anche le calciatrici della nazionale e Compionesse d'Italia con l'asAnna Serturini, Elisa ......ha preso Aouar a parametro zero e vanta una percentuale sullo stesso Frattesi, mentre valuta anche altri nomi come quello di Renato Sanches e pensa a come ovviare all'infortunio grave di

Roma, Abraham alla fase due del recupero: da giovedì a Trigoria Corriere dello Sport

Roma all'inglese - La Gazzetta dello Sport - Ma poiché il mondo ormai è interconnesso, il "deus ex machina" del mercato ... - Marione.net - La ControInformazione GialloRossa (A.S. Roma, Roma e dintorn ...Pinto ha incassato l'ok dell'attaccante azzurro e dell'esterno danese. E torna anche Diego Llorente: c'è l'accordo ...